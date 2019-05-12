В Харькове в результате ДТП с участием трамвая пострадали женщина и 4-летний ребенок

В Харькове в результате схода трамвая с рельсов в воскресенье днем на перекрестке Московского проспекта и ул.Академика Павлова произошла авария, в результате которой пострадали 41-летняя женщина и 4-летняя девочка.

"По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка транспортного средства Toyota", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обе пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.