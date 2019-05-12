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16:18 12.05.2019

Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам

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Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам по случаю Дня матери, который в Украине отмечается в воскресенье.

Как сообщается на официальной странице главы государства, об этом говорится в его указе №190.

Почетного звания удостоены матери из всех областей Украины и г.Киева. Больше всего женщин, получивших награду, в Ровенской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.

"Мать-героиня" - государственная награда, которой президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в уставленном законом порядке детей.

Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

Теги: #награждение #порошенко #украина
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