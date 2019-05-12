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16:06 12.05.2019

Регистрация юрлица налоговой службы приостановлена по техническим причинам

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Государственный регистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Виталий Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы (ГНС), свидетельствует соответствующее уведомление госрегистратора, которым располагает агентство.

В своем решении В.Желинский ссылается на то, что Государственная фискальная служба, правоприемником которой будет ГНС, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

Однако глава ГНС Сергей Верланов назвал приостановку регистрации технической.

Как прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина", юристы на данный момент изучают замечания госрегистратора. "Нормы Закона будут выполнены", - подчеркнул глава ГНС.

С.Верланов также добавил, что вскоре регистрация юрлица ГНС будет возобновлена.

"Мы продолжим перезагрузку налоговой службы и сделаем все, чтобы создать прозрачную и функциональную структуру европейского образца", - сказал он.

Теги: #налоговая #гнс #украина
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