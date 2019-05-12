Главреду телеканала TVi ночью сожгли автомобиль

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", – написал В.Егоров на своей странице в соцсети Facebook сразу после инцидента.

По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".

Позже главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако, по словам В.Егорова, автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько снимков горящего автомобиля и последствий инцидента.