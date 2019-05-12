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13:21 12.05.2019

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил к полудню

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Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил к полудню

Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье с полуночи по состоянию на 12.00, сообщается в сводке Министерства обороны о ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов произошло 3 обстрела со стороны противника… По предварительной информации, на протяжении текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери противника в результате огня в ответ со стороны наших военных уточняются", - сообщили в ведомстве.

Теги: #оос #боевики #обстрел #украина
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