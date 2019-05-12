В начале недели в Украине будет тепло, ожидаются кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 13 мая, погоду в Украине будет определять теплая преимущественно влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Приазовье, днем по всей Украине местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в Украине, кроме северных и восточных областей, местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в Карпатах и Прикарпатье 13-18°.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в день 13 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 29,9 градусов тепла в 1996 году, самая низкая ночью – на отметке 0,8 градусов мороза в 1900 году.

Во вторник, 14 мая, в западных областях Украины ночью без осадков, днем грозовые дожди; температура ночью 7-12°, днем 15-20°. На остальной территории без осадков; температура ночью 9-14°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 14 мая - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.