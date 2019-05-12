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09:45 12.05.2019

Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери

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Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери

Президент Украины Петр Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери.

"Искренне поздравляю вас с самым теплым праздником весны, который не случайно приходится на день, когда пробужденная природа врывается в нашу жизнь буйной зеленью, пышным цветением, пением птиц и теплом солнечных лучей. Разве может быть другим День матери - ближайшей и родного человека на земле", – говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в воскресенье утром.

Глава государства отметил, что "мама подарила нам жизнь, оберегала и защищала нас, когда мы были слабыми, и заботилась о нас, даря самое ценное в мире сокровище - бескорыстную материнскую любовь".

П.Порошенко поблагодарил матерей за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество.

"Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Вместе со всем нашим народом молюсь за них и за их семьи. Желаю всем счастья, здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия, Божьей милости и благосклонности судьбы на долгие годы", – сказано в поздравлении.

Теги: #порошенко #украина #поздравление #день_матери
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