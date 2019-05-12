События

07:28 12.05.2019

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранено двое украинских военнослужащих

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За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранено двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82-мм - у Опытного; дважды из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Песок; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика; из стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120-мм - вблизи Новоалександровки; дважды из минометов калибра 82-мм - у Золотое-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Зайцевого.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, 11 мая один боевик был уничтожен, еще двое - ранены.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм - у Крымского в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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