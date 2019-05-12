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06:31 12.05.2019

На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

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На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

Барвенковский районный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 195 га сельхозугодий из незаконного пользования.

"Учитывая, что участки были арендованы и использовались с рядом нарушений, суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконными и отмене приказов Госгеокадастра, признании недействительными договоров аренды, отмене государственной регистрации участков и возвращении их в собственность государства. Сейчас идет время на апелляционное обжалование судебного решения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в 2015-2016 гг. на основании приказов ГУ Госгеокадастра 7 участков на территории Барвенковского района общей стоимостью почти 6 млн. грн. были переданы в аренду женщине-предпринимателю. Эти земли были выделены без проведения торгов для ведения фермерского хозяйства. Но в заявлении на получение участков предпринимательница не обосновала должным образом, зачем арендует такие большие площади, а фермерское хозяйство в течение 3 лет так и не зарегистрировала. Она пользовалась землями как физлицо и поэтому платила только арендную плату за землю. В случае создания фермерского хозяйства, в бюджет бы поступали еще и налоги от ведения хозяйственной деятельности.

Фермерское хозяйство женщина зарегистрировала только после обращения прокуратуры в суд.

Теги: #земля #украина #харьковская_область
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