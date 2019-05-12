В Донецкой области был прекращен незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в сети аптек

Правоохранители прекратила незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в сети аптек г.Покровска (Донецкая обл.) и изъяли при обыске почти 60 тыс. доз запрещенных препаратов, сообщила пресс-служба полиции области.

"Изъято почти 60 тыс. доз кодеиносодержащих препаратов стоимостью 350 тыс. грн по ценам "черного рынка". Наркотики реализовывались без рецепта врача", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Отмечается, что сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи полиции Донецкой области совместно с областной прокуратурой задокументировали безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, содержащих кодеин и прекурсор псевдоэфедрин.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.307 УК Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) проведена серия обысков в 6 аптеках города Покровска.

Полицейские подчеркнули, что обнаружили и изъяли более 4 тыс. блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств. Это составляет почти 60 тыс. доз.

Также изъяты денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 тыс. грн.

Изъятое направлено на исследование. Следственно-розыскные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к наркоторговле.