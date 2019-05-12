События

03:52 12.05.2019

Новый глава МИД Эстонии пообещал взяться за "правильное" написание названия столицы за рубежом

2 мин читать
Новый глава МИД Эстонии пообещал взяться за "правильное" написание названия столицы за рубежом

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) пообещал взяться за правильное написание за рубежом названия столицы государства.

Он был возмущен, когда узнал, что в названии Таллина в ряде зарубежных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одним "Н", тогда как на эстонском языке употребляют в названии два "Н".

"Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" ещё во времена Вайно (Карл Вайно - первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах - ИФ) были ожесточенные споры", - написал глава МИД в субботу в социальных сетях.

Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Тоомаса Алаталу (Toomas Alatalu) также в социальных сетях.

Экс-депутат сообщил: "Я вчера прилетел из Джербы, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в Министерство иностранных дел - никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".

Вопрос о правильном написании поднимался и применительно к современной России. Здесь также считается правильным писать "Таллин" с одним "Н". Так, портал "грамота.ру" пишет, что "Согласно словарям и справочникам правильно: Таллин".

В то же время в русскоязычных СМИ Эстонии согласно требованиям местного законодательства столица государства пишется с двумя "Н". Примечательно, что при написании Тотального диктанта допускаются оба варианта.

Во времена перестройки этот вопрос поднимался на политические высоты. Он рассматривался как один из откликов на возросшее национально-освободительное движение в регионах.

Теги: #название #столица #эстония #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 10.05.2019
Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве 2-летнего мальчика осмотрел украинский врач

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве 2-летнего мальчика осмотрел украинский врач

09:41 10.05.2019
Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

03:34 10.05.2019
Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

14:55 09.05.2019
Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

17:06 08.05.2019
Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

17:04 08.05.2019
МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

11:17 08.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

12:51 07.05.2019
МИД советует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля из-за эскалации противостояния

МИД советует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля из-за эскалации противостояния

12:50 07.05.2019
Состояние пострадавшей в авиакатастрофе в Шереметьево гражданки Украины тяжелое

Состояние пострадавшей в авиакатастрофе в Шереметьево гражданки Украины тяжелое

19:59 06.05.2019
Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города в течение 3 дней

Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП Украины

Боевики в субботу осуществили два обстрела позиций ООС, ранен один украинский военный

Боевики в субботу осуществили вооруженную провокацию на Донецком направлении

Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове суд взял под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

Киевсовет намерен просить парламент урегулировать функционирование украинского языка жестов

Военная прокуратура задержала на взятке руководителя житомирского таможенного поста

Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города в течение 3 дней

Акция французских "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией

Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП Украины

В Киеве на участке ул.Эспланадной в ночь на воскресенье частично ограничат движение транспорта

Двухлетний мальчик с мамой покинули посольство Дании в Киеве, родители договорились о дальнейшем совместном воспитании сына

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения - премьер

Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА