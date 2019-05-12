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00:46 12.05.2019

Военная прокуратура задержала на взятке руководителя житомирского таможенного поста

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Военная прокуратура задержала на взятке руководителя житомирского таможенного поста

Сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили на взятке исполняющего обязанности начальника таможенного поста "Житомир-Центральный" Житомирской таможни ДФС, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

В прокуратуре установили, что таможенник требовал и получил $1,3 тыс. от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

"При получении второй части неправомерной выгоды в размере $900 он был задержан под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.Киеве", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что в марте 2019 чиновник потребовал от представителя частного общества передавать ему ежемесячно денежные средства из расчета $100 за один растаможенный в зоне деятельности таможенного поста контейнер с пиломатериалами. 4 апреля 2019 чиновник получил под контролем правоохранительных органов первые $400 за не создание искусственных препятствий при оформлении 4 контейнеров.

11 мая руководитель поста получил от заявителя еще $900 неправомерной выгоды, что было задокументировано негласными следственными действиями.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Проводятся следственные и процессуальные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Теги: #таможня #взяточник #прокуратура #сбу #украина
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