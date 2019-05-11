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23:38 11.05.2019

Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города в течение 3 дней

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Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города в течение 3 дней

Департамент территориального контроля Харьковского горсовета пришел к выводу, что волонтерская палатка "Все для перемоги" на пл.Свободы напротив здания облгосадминистрации была установлена самовольно и с нарушениями законодательства и требует, чтобы она была демонтирована в течение трех дней.

"С целью устранения выявленных нарушений требуем добровольно в трехдневный срок устранить указанное правонарушение путем демонтажа объекта… с обязательным восстановлением благоустройства территории города Харьков", - говорится в предписании, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в субботу.

В документе указано, что палатка была установлена без документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, что является нарушением правил благоустройства Харькова, а также Законов Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и "Об автомобильных дорогах".

В предписании указано, что если требование о добровольном демонтаже не будет выполнено, палатка будет демонтирована на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

Ранее заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк в интервью местной медиа-группе "Объектив" заявил, что палатка установлена на основании заявки волонтеров о бессрочной акции и решение о ее демонтаже может быть принято только в рамках правового поля.

"Если есть спор (демонтировать или нет палатку), его должен решить суд. И каким будет судебное решение, так и будет. Это обязательно для исполнения для всех", - сказал М.Черняк.

Он также подчеркнул, что палатка является символом и напоминанием о продолжающейся войне.

"Это определенный символ, символ для людей, которые неравнодушны, которые заинтересованы в том, чтобы была победа, чтобы был мир, чтобы реально закончилась война и не гибли люди", - сказал М.Черняк.

Активисты, выступающие против сноса палатки, организовывают в воскресенье вече не согласных с действиями городских властей.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Теги: #украина #волонтеры #харьков #палатка
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