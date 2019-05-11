В Киеве на участке ул.Эспланадной в ночь на воскресенье частично ограничат движение транспорта

В Киеве с 22:00 11 мая до 8:00 12 мая на участке ул.Эспланадной, в связи с ремонтными работами, будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 22:00 11 мая до 8.00 12 мая в связи с выполнением ремонтных работ на ул.Эспланадной на участке от ул.Бассейной до ул.Рогнединской будет частично ограничено движение транспорта", – сказано в сообщении на сайте мэрии в субботу со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.