События

20:55 11.05.2019

Двухлетний мальчик с мамой покинули посольство Дании в Киеве, родители договорились о дальнейшем совместном воспитании сына

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Двухлетний мальчик с мамой покинули посольство Дании в Киеве, родители договорились о дальнейшем совместном воспитании сына

Родители двухлетнего мальчика Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, договорились о дальнейшем совместном воспитании сына, ребенок и мать покинули посольство, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", – написал министр на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

П.Климкин поблагодарил коллег и главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и всех, кто помогал в решении этой проблемы.

"Вместе сделали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно менее травматично для ребенка", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 9 мая министр иностранных дел Украины П.Климкин сообщил, что обсудил с А.Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.

Ранее президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имеет.

Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном.

10 мая удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля осмотрел украинский врач. Со своей стороны МИД Украины с датской стороной искали пути для решения сложившейся проблемы.

"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - написал заместитель главы МИД Украины Егор Божок на своей странице в микроблоге Твиттер.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач – с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Е.Божок.

Теги: #мальчик #украина #дания #посольство
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