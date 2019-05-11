События

19:11 11.05.2019

Вице-спикер Рады Сыроид не видит оснований для досрочных парламентских выборов

1 мин читать
Вице-спикер Рады Сыроид не видит оснований для досрочных парламентских выборов

Оснований для роспуска парламента нет, убеждена вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - сказала О.Сыроид журналистам в субботу в Киеве.

По словам вице-спикера, если парламент принимает решения, значит, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, то тогда есть основания назначать досрочные выборы.

О.Сыроид также считает, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"Парламент, который обещал принять закон о пропорциональной системе выборов и с открытыми списками, еще имеет время и должен это сделать", – отметила она.

По словам О.Сыроид, рабочая группа подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело лишь за профильным комитетом.

Вице-спикер парламента напомнила, что представители большинства политических сил обещали избирателям принять новый закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Согласно Конституции Украины, очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября (27 октября 2019 года - ИФ).

Теги: #сыроид #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 11.05.2019
Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

14:45 11.05.2019
Правящая партия ЮАР набрала более 50% голосов на выборах

Правящая партия ЮАР набрала более 50% голосов на выборах

10:07 11.05.2019
Каплин предложил провести инаугурацию президента 19 мая в Раде, а 3 июня – на стадионе

Каплин предложил провести инаугурацию президента 19 мая в Раде, а 3 июня – на стадионе

20:08 10.05.2019
Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

18:06 10.05.2019
В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

15:24 10.05.2019
В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

13:24 10.05.2019
Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

22:26 09.05.2019
"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

06:23 09.05.2019
В ЮАР завершились парламентские выборы

В ЮАР завершились парламентские выборы

13:57 07.05.2019
Зеленский на встрече с Ханом отметил необходимость принятия нового закона о выборах в Раду

Зеленский на встрече с Ханом отметил необходимость принятия нового закона о выборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в субботу осуществили два обстрела позиций ООС, ранен один украинский военный

Боевики в субботу осуществили вооруженную провокацию на Донецком направлении

Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

Порошенко готов встретиться с Зеленским до его инаугурации, дату которой определяет Рада – пресс-служба АП

Зеленский недоумевает из-за кадровых назначений Порошенко в последнее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения - премьер

Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

Садовый вновь возглавил партию "Объединение "Самопомич"

Боевики в субботу осуществили два обстрела позиций ООС, ранен один украинский военный

Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского нардепа Лещенко

Минздрав предлагает увеличить стоимость госинвестпроекта реконструкции и расширения Национального института рака на 1,084 млрд грн

Ряд улиц в Киеве 12 мая перекроют в связи с проведением марафона

Порошенко назначил постпреда Украины при ООН Ельченко послом в Ямайке по совместительству

Пунктуальность украинских авиакомпаний в апреле повысилась до 86%

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине кратковременные дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА