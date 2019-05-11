Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского нардепа Лещенко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani), отменивший визит в Украину, назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив при этом, что нардеп предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Комментируя в интервью Fox News свой отказ ехать в Украину, Р.Джулиани заявил, что он не хочет ехать "к группе людей, которые являются врагами президента США". "Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "черную книгу" (так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт - ИФ)", - утверждает адвокат.

Он назвал подделкой переданные в 2016 году С.Лещенко материалы "черной бухгалтерии".

Кроме того, Р.Джулиани утверждает, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".

В свою очередь, комментируя эту информацию американского адвоката, С.Лещенко в Фейсбуке изложил свое видение ситуации: "Джулиани понял, что Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ИФ) его систематически обманывал. Луценко 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что "черная бухгалтерия" сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет".

Помимо этого, по словам С.Лещенко, Ю.Луценко "врет о том, что меня и Сытника (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата (народный депутат Борислав Розенблат – ИФ) и решение не вступило в законную силу".

Он считает, что Ю.Луценко "по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора".

Как сообщалось, Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Р.Джулиани заявил об отмене визита в Украину. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей…, - президент (В.Зеленский – ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Р.Джулиани.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита в Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.