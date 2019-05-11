Ряд улиц в Киеве 12 мая перекроют в связи с проведением марафона

Ряд улиц в Киеве перекроют 12 мая с 9:00 до 15:00 в связи с проведением марафона, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"12 мая с 9:00 до 15:00 в Киеве в связи с проведением марафона будет перекрыто движение транспорта на следующих участках: ул. Большая Васильковская – от ул. Евгения Коновальца до площади Льва Толстого; ул. Жилянская – от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели; ул. Эспланадная – от ул. Рогнединской до ул. Саксаганского; ул. Саксаганского – от ул. Эспланадной до площади Победы; проспект Победы – от ул. Гарматной до площади Победы в направлении центра", – говорится в сообщении, на официальной странице патрульной полиции в соцсети "Фейсбук" в субботу.

В то же время для проезда будут открыты проспект Победы (парная сторона), ул. Дегтяревская, ул. Жилянская до НСК "Олимпийский", ул. Борщаговская.