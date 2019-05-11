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16:47 11.05.2019

Порошенко назначил постпреда Украины при ООН Ельченко послом в Ямайке по совместительству

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Порошенко назначил постпреда Украины при ООН Ельченко послом в Ямайке по совместительству

Президент Украины Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко послом в Ямайке по совместительству.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе главы государства от 11 мая.

В.Ельченко занимает должность постпреда Украины при ООН с декабря 2015 года.

Теги: #порошенко #украина #назначение
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