Порошенко назначил постпреда Украины при ООН Ельченко послом в Ямайке по совместительству

Президент Украины Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко послом в Ямайке по совместительству.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе главы государства от 11 мая.

В.Ельченко занимает должность постпреда Украины при ООН с декабря 2015 года.