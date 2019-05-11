Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине кратковременные дожди

В ближайшие сутки над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

В Украине в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-11°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была +28,9 в 2013г., самая низкая ночью -2,4 в 1900г.

В понедельник, 13 мая, ночью на юге и востоке, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

В Киеве ночью 13 мая без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.