События

13:37 11.05.2019

Боевики в субботу осуществили вооруженную провокацию на Донецком направлении

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Боевики в субботу осуществили вооруженную провокацию на Донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования в субботу утром осуществили обстрел позиций операции объединенных сил в районе Авдеевки (Донецкая обл.), в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий.

"С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны противника, произошедшая утром на Донецком направлении. (…) В результате вражеского огня получил ранения военнослужащий из состава объединенных сил", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

По его данным, в 08.15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону защитников Авдеевки. Обстрел длился 20 минут и велся со стороны оккупированного населенного пункта Спартак.

Раненого военного эвакуировали и оказали неотложную медицинскую помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

"По состоянию на данный момент ситуация в районе проведения операции стабильна и вполне контролирована украинскими подразделениями", - подчеркнул А.Мотузяник.

Теги: #минобороны #ранение #оос #боевики #россия #украина
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