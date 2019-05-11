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12:01 11.05.2019

Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

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Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - сообщила пресс-служба суда в субботу.

Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента, так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства.

В частности, суд пришел к выводу о необоснованности и отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснований и доказательств, что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создана общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", указанная истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями председателя Верховной Рады.

Кроме того, при рассмотрении данного заявления суд установил, что народные депутаты, согласно Регламенту Верховной Рады, инициировали процедуру отмены решения парламента о принятии указанного закона.

Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады А.Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию.

А.Парубий считает такой шаг попыткой пророссийского реванша через суд запретить подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". "По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", – отметил А.Парубий.

25 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Теги: #киев #парубий #языковой_закон #украина #админсуд
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