События

10:51 11.05.2019

Для британских болельщиков организуют 40 чартерных рейсов на финал Лиги Европы в Баку

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Для британских болельщиков организуют 40 чартерных рейсов на финал Лиги Европы в Баку

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана вместе с другими госструктурами, компанией "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) заявляет о полной готовности к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку и создании благоприятных условий для приезжающих туристов и гостей.

"Баку полностью готов к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА. Подготовка к финальной игре идет полным ходом", - говорится в сообщении ГАТ.

Госагентство отмечает, что, наряду с прямыми рейсами Лондон-Баку-Лондон, которые будут осуществлены AZAL 29 и 30 мая, для иностранных болельщиков также будет организовано более 40 чартерных рейсов. Кроме того, между клубами-финалистами и Лиги Европы УЕФА и AZAL ведутся переговоры об организации дополнительных чартерных рейсов.

"Все моменты, связанные с вопросами безопасности туристов и гостей во время прибытия, размещения и пребывания в стране были тщательно рассмотрены представителями государственного и частного бизнеса", - подчеркивается в сообщении.

По данным госструктур Азербайджана, на "английский" финал в Баку ожидается прибытие 30-35 тыс. болельщиков.

В финале Лиги Европы УЕФА 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе борьбу за трофейный кубок поведут два английских клуба "Челси" и "Арсенал".

В полуфинальном противостоянии команды Романа Абрамовича с немецким "Айнтрахтом" были зафиксированы две ничьи с одинаковым счетом 1:1, и лондонцы одолели франкфуртцев лишь в серии послематчевых пенальти - 4:3. "Арсенал" же забил в двух матчах в ворота испанской "Валенсии" семь мячей, пропустив в свои три. Обе игры завершились победой британцев со счетом 3:1 и 4:2.

Нынешний розыгрыш европейских клубных кубков примечателен тем, что в финалах и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы УЕФА будут играть исключительно английские клубы. В финале Лиги Чемпионов встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Теги: #лига_европы #англия #азербайджан
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