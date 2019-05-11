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08:16 11.05.2019

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 11-13 мая

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ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 11-13 мая

 В Украине 11 и 13 мая из-за дождей ожидается подъем уровня воды в водоемах, что может привести к затоплению пойм и сельхозугодий, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"11-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - сказано в сообщении на сайте ГСЧС в субботу утром.

Теги: #уровень #гсчс #украина #воды
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