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07:38 11.05.2019

Министерства обороны США и Польши добились прогресса в вопросе размещения американских сил на польской территории – Пентагон

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Военные ведомства США и Польши в ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров заместителей министров обороны двух стран Джона Руда и Томаша Шатковского добились прогресса в вопросе наращивания численности американских военных на польской территории, сообщил Пентагон в ночь на субботу.

"Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд и заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский сегодня (в пятницу - ИФ) продолжили обсуждение и изучение вариантов повышения безопасности восточного фланга НАТО за счет увеличения и устойчивого присутствия американских сил и возможностей в Польше", - говорится в совместном американо-польском заявлении, распространенном Пентагоном.

В нем отмечается, что эти шаги "будут поддержаны польским правительством".

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Польши добиваются значительного прогресса и будут продолжать обсуждение", - говорится в документе.

"Более глубокое и тесное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для противостояния текущим угрозам и вызовам в сфере безопасности", - подчеркнули стороны.

Теги: #сша #оборона #сотрудничество #польша
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