Боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка; дважды из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка; дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Новолуганское, Попасная, Навгородское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ получили ранения.