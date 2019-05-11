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05:50 11.05.2019

При получении взятки разоблачена глава ОТГ – прокуратура

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Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины разоблачила голову объединенной территориальной громады в Херсонской области при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что председатель требовал и получил от гражданина Г. неправомерную выгоду в общем размере 100 000 грн за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения" – говорится в сообщении, на официальном сайте Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Проводятся неотложные следственные действия.

"Военной прокуратурой Херсонского гарнизона голове готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения" – отметил в прокуратуре.

Теги: #прокуратура #взятка #отг #украина
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