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04:47 11.05.2019

СБУ блокировала незаконный сбыт элементов отработанных боеприпасов в Запорожской области

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В Мелитопольском районе (Запорожская обл.) на территории бывшего артиллерийского склада под с. Новобогдановка группа местных жителей занималась несанкционированными раскопками боеприпасов, оставшихся в земле после техногенной аварии на военном объекте в 2004 году, что угрожало чрезвычайными ситуациями ближайшим населенным пунктам.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Запорожской области, спецслужбы СБУ региона совместно со следователями Нацполиции блокировали незаконный сбыт элементов отработанных боеприпасов, которые находили на территории бывшего артиллерийского склада в Мелитопольском районе Запорожской области.

Оперативники установили, что в состав группы новобогдановских "копателей" входили более 20-ти местных жителей, которыми руководил начальник охраны военного объекта.

Следствием задокументировано, что только за один день "копатели" добывали от двух до пяти тонн отработанных боеприпасов.

В ходе следственных действий правоохранительные органы изъяли из автомобиля и служебного кабинета руководителя группы почти две тонны разобранных боеприпасов.

Кроме того, на территории полигона найдены еще 300 снарядов, подготовленных для их разборки и дальнейшей продажи.

По заключению экспертов, противоправная деятельность злоумышленников угрожала чрезвычайными ситуациями для соседних населенных пунктов.

Открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

По сообщению Военной прокуратуры Запорожского гарнизона, следствием установлено, что на территории опустевшего военного городка в районе с.Новобогдановка Мелитопольского района сотрудник квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) гарнизона совместно с местными жителями занимался несанкционированными раскопками боевых припасов, их разборкой и продажей на металлолом.

Теги: #украина #боеприпасы #запорожская
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