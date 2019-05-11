Парубий считает "попыткой пророссийского реванша" попытку через суд запретить ему подписывать языковой закон

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает попыткой пророссийского реванша попытки через суд запретить подписывать Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Сегодня в средствах массовой информации появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием запретить мне подписывать Закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - написал А.Парубий, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

А.Парубий убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", осознавая ответственность перед законом, украинским народом и украинской историей.

"Уверяю, я как Председатель Верховной Рады Украины и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка. При любых условиях на следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу" – отметил А.Парубий.