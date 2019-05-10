Президент Франции и основатель соцсети Facebook обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в Интернете

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу обсудил в Елисейском дворце с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом меры по борьбе с пропагандой ненависти в Интернете, сообщает французский телеканал France 24.

По данным телеканала, эти меры изложены в 33-страничном докладе, который был подготовлен специально к этой встрече. В нем в частности содержится предложение о большем доступе французских властей к алгоритмам Facebook для контроля за пропагандой ненависти.

Французские власти хотели бы выработать модель, которая стала бы чем-то средним между американской политикой "никаких стеснений" с одной стороны и жесткой цензурой в стиле "Великого китайского файрволла" с другой, отмечает телеканал.

Авторы доклада считают, что самоцензура в соцсетях работает недостаточно эффективно. В качестве примера они упомянули видеокадры, сделанные в момент совершения недавних терактов в мечетях Новой Зеландии, которые в течение нескольких дней были доступны пользователям.

В докладе также содержатся предложения, согласно которым правительство может инициировать расследования и штрафовать соцсети, в случае, если они не будут брать на себя ответственность за контент.

Комментируя этот доклад один из вице-президентов Facebook Ричард Аллен заявил, что "он открывает путь к новой модели регулирования контента", а также что "у него есть потенциал для эффективности и действенности".

"Он позволит платформам разработать инновационные решения для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей, и быть полностью подотчетными перед регулятором за то, насколько хорошо они это делают", - добавил Р.Аллен.

Доклад подготовлен после того, как представители французских регулирующих органов на протяжении шести месяцев работали в Facebook, наблюдая за политикой компании.