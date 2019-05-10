События

20:31 10.05.2019

Порошенко готов встретиться с Зеленским до его инаугурации, дату которой определяет Рада – пресс-служба АП

2 мин читать
Порошенко готов встретиться с Зеленским до его инаугурации, дату которой определяет Рада – пресс-служба АП

Для президента Украины Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации избранного главой государства Владимира Зеленского, которую, согласно закону, должна определить Верховная Рада, заявили в пресс-службе администрации главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции… Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации", - говорится в комментарии пресс-службы АП агентству "Интерфакс-Украина".

При этом в администрации президента отметили, что до момента инаугурации нового президента П.Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в комментарии.

В то же время, в команде действующего главы государства назвали положительным "сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом".

Теги: #зеленский #порошенко #инаугурация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 10.05.2019
Зеленский недоумевает из-за кадровых назначений Порошенко в последнее время

Зеленский недоумевает из-за кадровых назначений Порошенко в последнее время

18:06 10.05.2019
В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

16:39 10.05.2019
Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

15:39 10.05.2019
Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

14:16 10.05.2019
Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

14:10 10.05.2019
Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

12:17 10.05.2019
Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

10:49 10.05.2019
Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

20:59 09.05.2019
Советник Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС

Советник Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС

18:05 09.05.2019
Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский недоумевает из-за кадровых назначений Порошенко в последнее время

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

Глава ПЦУ заявляет об отсутствии необходимости созыва Поместного собора для смены устава Церкви

В Окружной админсуд Киева подали иск о запрете подписывать и публиковать закон о языке

Филарет заявляет, что Киевский патриархат не ликвидирован, приглашает иерархов ПЦУ во Владимирский собор почтить память священномученика Макария

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко допрашивают по делу Майдана - ГПУ

Президент Франции и основатель соцсети Facebook обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в Интернете

Горсовет Харькова вскоре рассмотрит вопрос возвращения имени Жукова проспекту Петра Григоренко и ст.м. "Дворец спорта - Кернес

Суд отменил решение горсовета о переименовании в Херсоне улицы в честь Екатерины Гандзюк

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

ГФС введет в эксплуатацию первые 7 сканеров на таможне в мае-июне – Верланов

Глава ПЦУ заявляет об отсутствии необходимости созыва Поместного собора для смены устава Церкви

В Окружной админсуд Киева подали иск о запрете подписывать и публиковать закон о языке

В Киеве пройдет первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий

Многие известные артисты задекларировали несколько сотен гривень доходов по итогам 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА