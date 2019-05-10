Зеленский недоумевает из-за кадровых назначений Порошенко в последнее время

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский удивлен в связи с рядом кадровых изменений, осуществленных главой государства Петром Порошенко в последнее время, в том числе в командовании армии и назначении судей Верховного суда.

"…бывший президент Порошенко творит необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы "Рошен", судьи Майдана и родственники господина Кивалова", - говорится в видеообращении В.Зеленского, распространенном в пятницу.

Удивление у В.Зеленского вызывают и другие решения П.Порошенко: "Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых - ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание "Герой Украины" главе Службы безопасности Украины господину Грицаку".

В.Зеленский выразил мнение, что напрасно что-то "говорить человеку, который говорит "я готов подставить плечо", а сам держит два кукиша в кармане".

Он проводит следующую параллель: "Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола".

"Я вас очень прошу: сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - обратился В.Зеленский к П.Порошенко.