События

19:12 10.05.2019

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

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Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в пятницу, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования осуществили семь обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы, 10 мая, сообщается на странице Операции Объединенных сил (ООС) в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сводке.

Как отмечается в сообщении, боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в Донецкой области боевики совершили три обстрела. Два из них пришлось на район с.Новомихайловка Марьинского района – он был осуществлен из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из автоматических станковых гранатометов были обстреляны позиции у г.Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил четыре раза, в том числе дважды из 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области. Еще один обстрел из 120-мм минометов имел место у г.Попасная, и еще один раз - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у пгт Новгородское Торецкого горсовета Донецкой области.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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