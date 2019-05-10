Глава ПЦУ заявляет об отсутствии необходимости созыва Поместного собора для смены устава Церкви

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркивает, что на данном этапе нет необходимости в том, чтобы сзывать Поместный собор и менять устав Церкви.

"…звучат мнения о том, что будет созван (Поместный) Собор для изменения устава, но это не соответствует действительности, поскольку право созвать Собор имеют предстоятель, Священный синод или Архиерейский собор. Изменить устав имеет право только Поместный собор. А чтобы его созвать, нужно пройти через определенную процедуру", - сказал он в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

Митрополит пояснил суть механизма: предстоятель предоставляет предложения Священному синоду, если Синод поддерживает, то уже Архиерейский собор рассматривает и выносит определенные готовые вопросы на рассмотрение Поместного собора.

"Сейчас говорить об изменении устава неуместно. Почему? Мы получили Томос, приняли на Объединительном соборе устав, которым сейчас и руководствуемся, который юридически заверен также государством. Очевидно … в будущем в устав будут вноситься определенные изменения. (…) Поместный собор будет созван при срочной необходимости. Сейчас ее нет", - заверил глава ПЦУ.

По его словам, в будущем поместные соборы будут происходить регулярно, но в настоящее время "мы не видим такой потребности". "Юридических механизмов проведения Поместного собора без согласия предстоятеля, минуя Священный синод и Архиерейский собор, не существует. Иначе это будет означать раскол", - добавил глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний подчеркнул при этом, что ежегодно должен быть созван Архиерейский собор.

Кроме того, он заверил, что во Вселенский патриархат будет подано прошение о предоставлении ПЦУ статуса патриархата.

"Во Вселенской патриархии не отрицают того, что в будущем Украинская церковь будет иметь статус патриархата. Но сначала нужно объединить православных Украины вокруг Киевского престола. Если Церковь будет объединена и большинство православных в Украине присоединятся к ней, я не вижу каких-либо препятствий со стороны Вселенского патриарха относительно оказания нам чести (быть) патриархатом. Сейчас мы являемся автокефальной церковью в статусе митрополии", - пояснил глава ПЦУ.