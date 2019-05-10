События

17:40 10.05.2019

Многие известные артисты задекларировали несколько сотен гривень доходов по итогам 2018г

2 мин читать
Многие известные артисты задекларировали несколько сотен гривень доходов по итогам 2018г

 Многие известные артисты задекларировали за 2018 год несколько сотен или даже десятков гривень доходов, в том числе - Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, Позитив (группа "Время и Стекло"), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также – претендентка на право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2019" Maruv и ее соперница в национальном отборе Александра Зарицкая (группа KAZKA), сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов.

"...Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что есть такими же декларантами доходов, как и их зрители… Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей", – написал он в соцсети Facebook в пятницу.

Помимо звезд эстрады, низкие доходы задекларировали также ряд известных спортсменов, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик, добавил Е.Бамбизов.

Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов, указал Е.Бамбизов.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн", – подчеркнул он.

В качестве положительного примера он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе – список присоединившихся к кампании по декларированию артистов состоит из около 200 имен, тогда как по итогам 2017 года доходы, связанные с шоу-бизнесом, задекларировали 102 украинца.

"Мы продолжаем отрабатывать информацию от артистов, ведущих, музыкантов, спортсменов и других известных декларантов. Анализируем отчетность, которую они подали и подают в контролирующие органы, устанавливаем реальные источники их доходов, оцениваем их фактическое имущественное состояние, расходы и средства к существованию, получаем и сопоставляем информацию из разных источников", – добавил он.

Как отметил Е.Бамбизов, общая сумма задекларированного по итогам прошлого года доходов составила 83,6 млн грн по сравнению с 57,5 млн грн по итогам 2017-го.

Теги: #декларации #артисты #спортсмены #актеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 06.05.2019
Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

10:02 02.04.2019
Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

22:42 28.03.2019
Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

16:03 03.03.2019
В Днепропетровской области более 500 врачей "первички" подписали максимальное количество деклараций - обладминистрация

В Днепропетровской области более 500 врачей "первички" подписали максимальное количество деклараций - обладминистрация

10:32 28.02.2019
НАПК призывает Раду принять законопроект, позволяющий начать автоматизированную проверку е-деклараций

НАПК призывает Раду принять законопроект, позволяющий начать автоматизированную проверку е-деклараций

16:50 04.02.2019
Риски пребывания украинских спортсменов в РФ берут на себя федерации и сами спортсмены - Минспорта

Риски пребывания украинских спортсменов в РФ берут на себя федерации и сами спортсмены - Минспорта

18:04 31.01.2019
Декларанты частных клиник могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных медучреждениях

Декларанты частных клиник могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных медучреждениях

22:36 22.01.2019
НАПК проверит как первоочередные декларации Бойко, Ляшко, Кличко, ряда депутатов из различных фракций и ответственных чиновников

НАПК проверит как первоочередные декларации Бойко, Ляшко, Кличко, ряда депутатов из различных фракций и ответственных чиновников

15:26 19.12.2018
Стало известно, за кого проголосовали б украинцы, если бы в выборах-2019 участвовали только артисты

Стало известно, за кого проголосовали б украинцы, если бы в выборах-2019 участвовали только артисты

11:18 18.12.2018
НАПК напоминает чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки от Святого Николая

НАПК напоминает чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки от Святого Николая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Филарет заявляет, что Киевский патриархат не ликвидирован, приглашает иерархов ПЦУ во Владимирский собор почтить память священномученика Макария

Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве пройдет первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий

Филарет заявляет, что Киевский патриархат не ликвидирован, приглашает иерархов ПЦУ во Владимирский собор почтить память священномученика Макария

Праздник последнего звонка пройдет в Киеве 31 мая - КГГА

Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

В суд Киева передано дело преступной группы, которая производила поддельное оливковое масло и продавала в оптовых масштабах

Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Среди украинцев широко распространены ценности демократии и терпимости, но негативное отношение к ЛГБТ распространено - независимый эксперт

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве 2-летнего мальчика осмотрел украинский врач

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА