Праздник последнего звонка пройдет в Киеве 31 мая - КГГА

Праздник последнего звонка для школьников Киева пройдет в текущем году в пятницу, 31 мая, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Изменений в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Ученики четвертых классов полностью будут сдавать государственную итоговую аттестацию с 14 по 24 мая. В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых классов - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

Вместе с тем, В.Мондриевский напомнил, что форму и время проведения праздника последнего звонка учебные заведения определяют самостоятельно.