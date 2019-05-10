События

16:23 10.05.2019

Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

2 мин читать
Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

Почти все судьи Окружного административного суда г.Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание по причине болезни, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

"7 судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями: они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал интернет-изданию член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда г.Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивание накануне обнародовал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

Как сообщалось, Окружной админсуд г.Киева 18 апреля 2019 года по искубизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Вечером 18 апреля президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. "Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Ю.Луценко – ИФ), после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал П.Порошенко

Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда г.Киева.

В ответ на это председатель Окружного админсуда г.Киева Павел Вовк расценил высказывания президента П.Порошенко на заседании СНБО в адрес суда как вмешательство в деятельность судей.

Он отметил, что "форма и формат заявления" о перезагрузке суда имеет целью повлиять на этот процесс "с соответствующим и желательным для автора заявления результатом".

По мнению П.Вовка, судьям следует "обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия".

Теги: #вккс #больничные #суд #оценивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 10.05.2019
Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

13:36 10.05.2019
Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

13:24 10.05.2019
Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

13:05 10.05.2019
Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

12:50 09.05.2019
В Черногории огласили приговор членам пророссийской оппозиции и заочно двум российским агентам за попытку переворота

В Черногории огласили приговор членам пророссийской оппозиции и заочно двум российским агентам за попытку переворота

18:00 08.05.2019
Заседание в деле нацгвардейца Маркива в итальянском суде пройдет 17 мая

Заседание в деле нацгвардейца Маркива в итальянском суде пройдет 17 мая

15:51 08.05.2019
Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

Суд отменил финансовые полномочия самопровозглашенного ректора Одесского медуниверситета

00:33 08.05.2019
В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

21:17 07.05.2019
Суд назначил экспертизу аудиофайлов, на которых человек с голосом Сытника рассказывает о своей роли во время выборов президента США

Суд назначил экспертизу аудиофайлов, на которых человек с голосом Сытника рассказывает о своей роли во время выборов президента США

18:37 07.05.2019
Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Праздник последнего звонка пройдет в Киеве 31 мая - КГГА

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

В суд Киева передано дело преступной группы, которая производила поддельное оливковое масло и продавала в оптовых масштабах

Среди украинцев широко распространены ценности демократии и терпимости, но негативное отношение к ЛГБТ распространено - независимый эксперт

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве 2-летнего мальчика осмотрел украинский врач

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

Вятрович: возможное переименование харьковского проспекта в честь Жукова будет нарушением закона

Директор НАБУ взял время для подготовки документов, по сути допроса не произошло

Челси Мэннинг вышла из изолятора после двух месяцев заключения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА