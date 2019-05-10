Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание в ВККС, прислав 34 справки о болезни

Почти все судьи Окружного административного суда г.Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание по причине болезни, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

"7 судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями: они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал интернет-изданию член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда г.Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивание накануне обнародовал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

Как сообщалось, Окружной админсуд г.Киева 18 апреля 2019 года по искубизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Вечером 18 апреля президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. "Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Ю.Луценко – ИФ), после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал П.Порошенко

Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда г.Киева.

В ответ на это председатель Окружного админсуда г.Киева Павел Вовк расценил высказывания президента П.Порошенко на заседании СНБО в адрес суда как вмешательство в деятельность судей.

Он отметил, что "форма и формат заявления" о перезагрузке суда имеет целью повлиять на этот процесс "с соответствующим и желательным для автора заявления результатом".

По мнению П.Вовка, судьям следует "обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия".