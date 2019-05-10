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14:56 10.05.2019

Среди украинцев широко распространены ценности демократии и терпимости, но негативное отношение к ЛГБТ распространено - независимый эксперт

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Среди украинцев широко распространены ценности демократии и терпимости, но негативное отношение к ЛГБТ распространено - независимый эксперт

Независимый эксперт ООН по вопросу защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригал-Борлос констатировал широко распространенное негативное социальное отношение к ЛГБТ-сообществу в Украине и признал необходимость принятия ряда законодательных актов для обеспечения прав ЛГБТ.

"Несмотря на ценности демократии и терпимости, которые широко распространены среди украинцев, негативное социальное отношение к ЛГБТ широко распространено. В результате большинство членов сообщества, которые находятся среди вас, которые являются вашими братьями и сестрами, сыновьями и дочерьми, соседями, друзьями, врачами и юристами, не решаются открыться. Их истинная идентичность остается невидимой", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Эксперт добавил, что он не получил никаких сведений о грубых или массовых актах индивидуального насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транс мужчин и женщин, а украинское законодательство не допускает дискриминации или насилия по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Вместе с тем эксперт признал, что украинское законодательство нуждается в принятии ряда законодательных актов регулирующих, обеспечивающих и защищающих права ЛГБТ.

В частности, речь идет об изменениях относительно запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, внесения изменений в УК Украины для обеспечения наказания за преступления, совершенные из-за нетерпимости по признаку сексуальной ориентации, внесения изменений в медицинские стандарты для лечения интерсексуалов, разработка и представление закона о легализации зарегистрированных гражданских партнерств как для разнополых, так и для однополых пар в Украине, а также снятия запрета на усыновление детей, особенно трансгендерами и ВИЧ-позитивными людьми.

"Нет сомнений в том, что любые законопроекты, направленные на защиту законных прав и интересов ЛГБТ-украинцев, столкнутся с противодействием со стороны большинства депутатов, которое может быть преодолено только совместными усилиями гражданского общества, правительства Украины и ее международных партнеров", - констатировал независимый эксперт.

Кроме того, В.Мадригал-Борлос подчеркнул необходимость эффективного расследования существующих преступлений на почве нетерпимости.

"По сообщениям, в настоящее время в Украине действуют по меньшей мере 20 ультраправых неформальных групп, которые совершают гомофобные и трансфобные преступления, и некоторые из них преследуют ЛГБТ-людей, избивают их, унижают их, снимают и загружают отснятый материал в интернет… Безнаказанность, вызванная отсутствием эффективного расследования и соответствующей юридической категоризацией этих преступлений как преступлений на почве ненависти, дает четкий сигнал: насилие в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц допускается", - рассказал он.

Независимый эксперт также выразил мнение, что основной задачей украинского государства должно стать принятие мер, необходимых для выявления, анализа и, в конечном итоге, устранения коренных причин нежелания ЛГБТ открыться.

Независимый эксперт ООН по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности находился в Украине с официальным визитом с 30 апреля по 10 мая 2019 года.

Теги: #эксперт #лгбт #украина #оон
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