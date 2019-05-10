События

14:25 10.05.2019

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

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Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

 В Киеве в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с припаркованным грузовиком "МАН" погибли водитель и пассажир легковой машины, оба - военнослужащие.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, инцидент произошел в пятницу утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы.

"По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги. В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие – военнослужащие", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.Киеве начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #военные #дтп
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