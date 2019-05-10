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14:10 10.05.2019

Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

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Порошенко наградил представителей науки, культуры, производства

 Президент Украины Петр Порошенко своим указом присудил государственные награды ряду деятелей духовенства, искусства, образования и бизнеса.

Как отмечается в указе, подписанном 4 мая и обнародованном на сайте президента, награды присуждены "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Так орденом князя Ярослава Мудрого V степени П.Порошенко наградил министра культуры Украины Евгения Нищука, руководителя главного департамента администрации президента Юрия Онищенко, директора института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Станислава Довгого.

Орденом "За заслуги" І степени награждены председатель совета объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России", гражданин РФ Василий Дума и первый заместитель управляющего делами аппарата Верховной Рады Николай Гаман.

Орден "За заслуги" ІІ степени присужден заместителю главы администрации президента Константину Елисееву, первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, архиепископу, митрополиту, управляющему Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василию Семенюку.

Советники президента Руслан Демченко, Олег Медведев (вне штата), пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук награждены Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Начальник управления главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковник Андрей Саленков награжден орденом Богдана Хмельницького ІІІ степени, а орден княгини Ольги ІІІ степени присужден члену совета волонтеров при Министерстве обороны Украины (Киев) Татьяне Есауловой

П.Порошенко также присвоил звание "Народный артист" солистке-вокалистке Аурелии Ротару (Киев).

Теги: #порошенко #награды
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