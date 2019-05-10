Вятрович: возможное переименование харьковского проспекта в честь Жукова будет нарушением закона

Украинский институт национальной памяти напомнил мэру Харькова Геннадия Кернеса о том, что переименовании проспекте Петра Григоренко в честь Георгия Жукова является нарушением закона, сообщил глава УИНП Владимир Вятрович.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г.Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям ч.6 ст.3 закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - написал В.Вятрович на совей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он обратил внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Г.Жукова, в рамках выполнения требований закона о декоммунизации подтверждена решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу.

"Информируем, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г.Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г.Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности", - написал В.Вятрович.

Как сообщалось, 9 мая 2019 года по состоянию на 21:40 электронная петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" в Харькове имени маршала Георгия Жукова набрала 5 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения городскими властями.

В тот же день городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о готовности поддержать ее. "С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко - сложнее. Оба (Г.Жуков и П.Григоренко - ИФ) - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.