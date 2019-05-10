Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу, поданную защитой подозреваемого в создании мошеннической схемы по выманиванию средств якобы для покупки ценных бумаг Tesla, и подтвердил определение Голосеевского райсуда Киева от 16 апреля о продлении ареста до 14 июня с альтернативной мерой пресечения в виде залога в 4,995 млн грн.

Как говорится в сообщении на сайте "Судебная власть Украины", Баканев В.С. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ч.4 ст.190 ("Мошенничество") и ч.2 ст.209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что по результатам следственных действий в Одессе были задержаны пара злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, в рамках которой был создан интернет-сайт псевдопредставительства Tesla Motors Inc. в Украине и зарегистрированы в Киеве предприятия ООО "Тесла Груп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина. В дальнейшем на сайте была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более четырех лет "Тесла Групп Украина" предлагает физлицам ее акции и облигации. Однако в действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а полученные от граждан денежные средства присваивали. В правоохранительные органы на февраль этого года уже обратились 20 граждан, сумма нанесенного ущерба которым достигает $600 тыс.

Голосеевский райсуд Киева в конце февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога Анастасии Баканевой и ее мужу, одновременно установив подозреваемым залог в сумме 5 млн грн для каждого.

Согласно госреестру, владельцем ООО "Насдак Груп Украина" (Киев) является его руководитель А.Баканева. До лета 2017 года компания носила название "Детективное агентство "Петропавловское", ее собственником был Ярослав Бабицкий.