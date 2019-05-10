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11:39 10.05.2019

Украина в Международном трибунале по морскому праву потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли

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Украина в Международном трибунале по морскому праву потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Международном трибунале по морскому праву призвала немедленно освободить украинских военных моряков и корабли, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

"Сегодня Украина просит суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - сказала замминистра иностранных дел Украины, выступая на слушаниях в трибунале в Гамбурге в пятницу.

Е.Зеркаль также отметила, что в результате захвата и задержания судов и их экипажей Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

Украинский дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины.

"Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов", - проинформировала Е.Зеркаль.

При этом она добавила, что каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами, увеличивая нанесенный Украине ущерб.

Замминистра подчеркнула, что Россия проигнорировала не только запросы Украины о разрешении данной ситуации, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву.

"Теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим Трибуналом, путем представления их как военной деятельности, которая может быть исключена из процедур разрешения споров в соответствии с Конвенцией, несмотря на то, что до этого настаивала, что эти события не имеют ничего общего с военными действиями", - отметила Е.Зеркаль.

Она также уточнила, что решение Российской Федерации не участвовать в слушании не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей.

Е.Зеркаль добавила, что такое решение делегации России стало неожиданностью для Украины, поскольку представители России приняли участие в подготовительном телефонном звонке с президентом трибунала 23 апреля 2019.

Теги: #трибунал #украина #зеркаль #моряки
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