Минюст вслед за 1,48 млрд грн взыскал еще около $3 млн по делу Януковича со счетов двух кипрских компаний в Укргазбанке

Государственные исполнители взыскали в пользу Украины более $3 млн по делу о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича, сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - приводятся ее слова в пресс-релизе Минюста в пятницу.

В нем уточняется, что по состоянию на 7 мая по данным делам на депозитный счет Госисполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 млн 342,76 тыс. грн и $1,01 млн.

Согласно информации в базе судебных решений, 25 февраля этого года в госбюджет также были перечислены 1 млрд 207,28 млн грн и 271,2 млн грн, полученные Aldoza Investment Limited и Erosaria Ltd на их счета в Укргазбанке от погашения облигаций внутреннего госзайма.

Эта спецконфискация денежных средств состоялась на основании определения апелляционного суда Черкасской области от 15 февраля этого года об изменении приговора Сосновского райсуда Черкасс от 21 августа 2017 года, которым первоначально предполагалось провести спецконфискацию путем изъятия гособлигаций.

Согласно данным Госказначейства, поступления в спецфонд госбюджета от спецконфискации в первом квартале этого года составили 1 млрд 478,57 млн грн.