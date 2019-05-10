Неизвестные подорвали банкомат в Харьковской области, пострадавших нет - полиция

В пос Слобожанское Змиевского района Харьковской области в ночь на пятницу неизвестные подорвали банкомат.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Правоохранители установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, объединенного с взрывателем типа УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты). Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Сам банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части. Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.