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10:32 10.05.2019

Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США

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Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Как сообщил А.Сытник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестку не получали.

"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов - ИФ) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак - ИФ)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта - ИФ) в этих записях.. .исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.

При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

Теги: #набу #гпу #допрос #сытник
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