Луценко представил нового облпрокурора Днепропетровщины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу утром представил коллективу Днепропетровской областной прокуратуры ного облпрокурора Романа Токаря, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Рабочий день в Днепре. Оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Луценко. Кроме того, коллективу прокуратуры области представлен новый прокурор области - Роман Токарь", - написала она в своем аккаунте в Твиттер в пятницу утром.

В своей странице в соцсети Фейсбук Л.Сарган отметила, что предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.