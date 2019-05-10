События

10:32 10.05.2019

Луценко представил нового облпрокурора Днепропетровщины

1 мин читать
Луценко представил нового облпрокурора Днепропетровщины

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу утром представил коллективу Днепропетровской областной прокуратуры ного облпрокурора Романа Токаря, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Рабочий день в Днепре. Оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Луценко. Кроме того, коллективу прокуратуры области представлен новый прокурор области - Роман Токарь", - написала она в своем аккаунте в Твиттер в пятницу утром.

В своей странице в соцсети Фейсбук Л.Сарган отметила, что предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.

Теги: #луценко #гпу #прокуратура #кадры #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 10.05.2019
Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США

Сытник прибыл на допрос в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в выборы президента в США

06:17 10.05.2019
Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

01:44 10.05.2019
Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

17:00 07.05.2019
От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

11:44 07.05.2019
Луценко: Порошенко готов дать показания по делам Майдана, когда у него нет официальных мероприятий

Луценко: Порошенко готов дать показания по делам Майдана, когда у него нет официальных мероприятий

11:44 07.05.2019
Генпрокурор Луценко не ведет переговоров с командой Зеленского, но готов к общению с новоизбранным президентом

Генпрокурор Луценко не ведет переговоров с командой Зеленского, но готов к общению с новоизбранным президентом

06:33 07.05.2019
Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

18:07 06.05.2019
Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

17:04 06.05.2019
Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

15:44 06.05.2019
Новая группа прокуроров изучит материалы "КурченкоГейт" и при наличии оснований примет решение о подозрении - Луценко

Новая группа прокуроров изучит материалы "КурченкоГейт" и при наличии оснований примет решение о подозрении - Луценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Четыре раза боевики обстреляли украинских военных в зоне ООС – без потерь

Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

Правоохранители разоблачили преступников, вербовавших и незаконно перемещавших украинцев через границу

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

На Полтавщине задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

В Сырецком парке планируют построить новый фонтан

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Мужчина обстрелял жилой дом в Константиновке

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА