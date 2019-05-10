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10:30 10.05.2019

Правоохранители разоблачили преступников, вербовавших и незаконно перемещавших украинцев через границу

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Правоохранители разоблачили преступников, вербовавших и незаконно перемещавших украинцев через границу

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы совместно с другими правоохранительными органами разоблачили преступную организацию по вербовке и незаконному перемещению граждан Украины через государственную границу, в том числе через закрытые пункты пропуска, расположенные на админгранице с Крымом.

"9 мая 2019г оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно со следователями Национальной полиции Крыма, а также прокуратуры АР Крым, в рамках расследования уголовного производства провели первый этап реализации по разоблачению преступной организации, которая занималась вербовкой и незаконным перемещением граждан Украины через государственную границу с последующей целью привлечения их к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой нелегальных мигрантов - выходцев стран Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы и через акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Во время вербовки граждан Украины, последним сообщалось о необходимости перевозки морским путем мигрантов, при этом намеренно скрывался факт наличия жестокой уголовной ответственности в вышеуказанных странах за указанный вид деятельности. Завербованные граждане Украины в большинстве случаев задерживались правоохранительными органами Греции и Италии.

"Так, в настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 граждан Украины, которые стали жертвами преступных действий", - отметили в погранведомстве.

В ходе проведения реализации были уличены организатор и пособники противоправной деятельности, которые занимались вербовкой, а также организацией перемещением граждан Украины через закрытые пункты пропуска АР Крым в Республику Турция. За совершение уголовных преступлений им грозит уголовная ответственность - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #госпогранслужба #преступная_группа
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