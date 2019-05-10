На Полтавщине задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом

Правоохранители задержали на Полтавщине 39-летнего мошенника, разыскиваемого в Азербайджане с 2015 года, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Уголовное событие произошло в феврале 2015 года. Тогда человек по предварительному сговору с другим злоумышленником, путем обмана и злоупотребления доверием жительницы города Загатала (Азербайджанская Республика). завладели ее деньгами в сумме 22,5 тыс. манатов", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранительные органы Азербайджана открыли уголовное дело по ст.178.3.2 (мошенничество) Уголовного кодекса. Правоохранители разыскивали мужчину с 2016 года на основании решения областного суда г.Загатала об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника в виде ареста.

"В феврале этого года мужчину объявили в международный розыск с целью задержания и экстрадиции на родину", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили местонахождение разыскиваемого мужчины и задержали его в одном из сел Оржицкого района (Полтавская обл.).

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) и ст. 582 (Особенности задержания лица, совершившего уголовное преступление за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции. За совершение мошенничества на родине злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.