События

06:17 10.05.2019

Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

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В районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог-Днепр 9 мая неизвестные лица забросали камнями два автобуса с людьми, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г.Кривой Рог в г.Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате было повреждены лобные и задние стекла", - говорится в сообщении.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

Теги: #днепропетровская_область #украина #полиция #автобус #хулиганство
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