Неизвестные 9 мая забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог-Днепр

В районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог-Днепр 9 мая неизвестные лица забросали камнями два автобуса с людьми, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г.Кривой Рог в г.Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате было повреждены лобные и задние стекла", - говорится в сообщении.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.